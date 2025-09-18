Mandato d' arresto per l' ex Juve Douglas Costa Il Sydney rescinde il contratto
L'attaccante, in bianconero dal 2017 al 2020, finisce nei guai per il mancato pagamento degli alimenti. Ecco quello che è successo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: mandato - arresto
Destinatario di un mandato d'arresto europeo sbarca a Torre Salsa: tunisino in carcere
Rintracciata al mercato rionale, su di lei mandato d’arresto per truffa: in carcere 57enne
Cybersicurezza, attacchi a 600 server in vari Paesi: mandato d’arresto per 5 russi ‘NoName’
Ex Juve choc, emesso un mandato di arresto IL MOTIVO: https://tinyurl.com/sjxbzn9j - facebook.com Vai su Facebook
#DouglasCosta nei guai Mandato d’arresto per l’ex #Juventus ? - X Vai su X
Mandato d'arresto per l'ex Juve Douglas Costa. Il Sydney rescinde il contratto; Sabotaggio di Nord Stream: verrà estradato in Germania Sergii Kuznietsov; Mandato di cattuta per l'ex Juve Douglas Costa. Il motivo.
Douglas Costa lascia il Sydney FC: contratto risolto dopo mandato d’arresto in Brasile - Le ultimissime Nelle ultime ore il Sydney FC ha ufficializzato la risoluzione consensuale del contratto con ... Riporta calcionews24.com
Douglas Costa nuovamente nei guai: emesso un mandato d'arresto per il giocatore - Nelle scorse ore è stata comunicata la risoluzione contrattuale di Douglas Costa col Sydney FC. Scrive tuttomercatoweb.com