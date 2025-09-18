Mandato d’arresto per Douglas Costa | il Sidney Fc risolve il contratto Cosa è successo all’esterno brasiliano
Douglas Costa ha ricevuto un mandato d’arresto dal tribunale di Porto Alegre. L’esterno brasiliano – che ha giocato anche in Italia con la maglia della Juventus – è finito nei guai a causa dei mancati pagamenti degli alimenti e per un debito molto grande accumulato. Si tratta dello stesso reato che aveva commesso anche due anni fa quando giocava in MLS con i Los Angeles Galaxy. E per questo motivo il Sidney Fc – club con il quale Douglas Costa gioca da diversi mesi – ha deciso di risolvere il suo contratto. Secondo quanto riportato da globoesporte.com l’attaccate è stato arrestato in Brasile e non è riuscito a tornare in Australia per poter continuare a giocare con la sua squadra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: mandato - arresto
Destinatario di un mandato d'arresto europeo sbarca a Torre Salsa: tunisino in carcere
Rintracciata al mercato rionale, su di lei mandato d’arresto per truffa: in carcere 57enne
Cybersicurezza, attacchi a 600 server in vari Paesi: mandato d’arresto per 5 russi ‘NoName’
Douglas Costa, mandato d'arresto in Brasile per l'ex #Juve: #SydneyFC rescinde il contratto - X Vai su X
Dietro alla rescissione del contratto con il Sidney FC di Douglas Costa dovrebbe esserci il mandato d'arresto spiccato a Porto Alegre nei suoi confronti per il mancato pagamento degli alimenti all'ex moglie. - facebook.com Vai su Facebook
Douglas Costa lascia il Sydney FC | contratto risolto dopo mandato d’arresto in Brasile; Guai seri per l’ex calciatore della Juventus | mandato d’arresto e multa.
Douglas Costa, mandato d'arresto in Brasile per l'ex Juve: Sydney FC rescinde il contratto - Leggi su Sky TG24 l'articolo Douglas Costa, mandato d'arresto in Brasile per l'ex Juve: Sydney FC rescinde il contratto ... Da tg24.sky.it
"Mandato d'arresto per Douglas Costa", l'ex Juve nei guai: cosa ha deciso il Tribunale - Brutto momento per il brasiliano, che è stato scaricato dal Sydney dopo essere finito al centro di un caso giudiziario nel suo Paese ... Scrive tuttosport.com