Mandato d’arresto per Douglas Costa | il Sidney Fc risolve il contratto Cosa è successo all’esterno brasiliano

Douglas Costa ha ricevuto un mandato d’arresto dal tribunale di Porto Alegre. L’esterno brasiliano – che ha giocato anche in Italia con la maglia della Juventus – è finito nei guai a causa dei mancati pagamenti degli alimenti e per un debito molto grande accumulato. Si tratta dello stesso reato che aveva commesso anche due anni fa quando giocava in MLS con i Los Angeles Galaxy. E per questo motivo il Sidney Fc – club con il quale Douglas Costa gioca da diversi mesi – ha deciso di risolvere il suo contratto. Secondo quanto riportato da globoesporte.com l’attaccate è stato arrestato in Brasile e non è riuscito a tornare in Australia per poter continuare a giocare con la sua squadra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

