Mancuso | Sul Campidoglio sventolino le bandiere dei due Stati e dei due popoli

La sezione romana di Sinistra per Israele - Due Popoli, Due Stati Richiamandosi alla tradizione storica, culturale e religiosa della Capitale, alla sua capacità di essere un luogo inclusivo che ha accolto popoli diversi, si rivolge al Sindaco Roberto Gualtieri, alla Giunta e all'Assemblea capitolina. Chiediamo che la bandiera palestinese venga affiancata a quella isrealiana, come simbolo del diritto di due popoli di vivere in due Stati in pace. La Palestina non è solo Hamas. Israele non è solo Netanyahu. Chiediamo da sempre di rafforzare le voci del dialogo e le forze di pace in Israele e in Palestina. 🔗 Leggi su Iltempo.it

