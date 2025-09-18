Manchester City-Napoli | tiro di Reijnders Milinkovic alza sopra la traversa Live 0-0

Xml2.corriere.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Conte conferma gli stessi undici che hanno vinto con la Fiorentina, in casa di Guardiola serve subito un'impresa. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

manchester city napoli tiro di reijnders milinkovic alza sopra la traversa160live 0 0

© Xml2.corriere.it - Manchester City-Napoli: tiro di Reijnders, Milinkovic alza sopra la traversa Live 0-0

In questa notizia si parla di: manchester - city

Juventus vs Manchester City – Coppa del Mondo di club scommesse gratuite e siti di scommesse

Juventus, Tudor: &quot;Manchester City? Giochiamo per batterli, Guardiola il migliore al mondo&quot;. Poi annuncia il turnover, chi recupera e chi no

Juventus-Manchester City: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

Conte sfida Guardiola. Tra poco Manchester City-Napoli - Manchester City-Napoli, la cronaca testuale; Manchester City-Napoli, appuntamento con la storia: i precedenti dal 2011; Manchester City-Napoli: data, orario, probabili formazioni e dove vederla in TV e streaming.

manchester city napoli tiroManchester City-Napoli live dalle 21, le formazioni ufficiali: in porta c'è Milinkovic-Savic - È una sfida che promette scintille: da una parte la squadra di Pep Guardiola, con ... Lo riporta ilmattino.it

Manchester City-Napoli, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - Ad attenderli il Manchester City e Pep Guardiola, che hanno subito affidato a Donnarumma le chiavi della porta. Da sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Manchester City Napoli Tiro