. MANCHESTER CITY NAPOLI STREAMING TV – Questa sera, giovedì 18 settembre 2025, alle ore 21 Manchester City e Napoli scendono in campo a Manchester, partita valida per la prima fase della Uefa Champions League 2025-2026. Dove vedere il match Manchester City Napoli in diretta tv e live streaming? Sky Sport? Dazn? Mediaset? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita della massima competizione europea nel dettaglio: Manchester City Napoli: dove vederla in tv. La partita di Champions League tra Manchester City e Napoli sarà visibile in diretta tv via satellite sui canali Sky Sport. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Manchester City Napoli streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League