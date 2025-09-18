Manchester City-Napoli si inizia Azzurri per l' impresa Hojlund ancora dal 1' Live 0-0

Xml2.corriere.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Conte conferma gli stessi undici che hanno vinto con la Fiorentina, in casa di Guardiola serve subito un'impresa. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

manchester city napoli si inizia azzurri per l impresa hojlund ancora dal 1 live 0 0

© Xml2.corriere.it - Manchester City-Napoli, si inizia. Azzurri per l'impresa, Hojlund ancora dal 1' Live 0-0

In questa notizia si parla di: manchester - city

Juventus vs Manchester City – Coppa del Mondo di club scommesse gratuite e siti di scommesse

Juventus, Tudor: &quot;Manchester City? Giochiamo per batterli, Guardiola il migliore al mondo&quot;. Poi annuncia il turnover, chi recupera e chi no

Juventus-Manchester City: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

Champions League, alle 21 Manchester City-Napoli. Le formazioni ufficiali; Diretta Manchester City-Napoli oggi, Champions League. Risultato live; LIVE Alle 21 City-Napoli: De Bruyne sfida il suo passato.

manchester city napoli iniziaManchester City-Napoli 0-0, inizia la Champions degli azzurri (LIVE) - Il Napoli di Conte inizia il suo percorso in Champions e lo fa in casa del Manchester di Guardiola. Riporta ilnapolista.it

manchester city napoli iniziaManchester City-Napoli live dalle 21, le formazioni ufficiali: in porta c'è Milinkovic-Savic - È una sfida che promette scintille: da una parte la squadra di Pep Guardiola, con ... Scrive ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Manchester City Napoli Inizia