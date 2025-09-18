Manchester City-Napoli | rosso a Di Lorenzo assedio inglese Politano salva sulla linea Live 0-0
Conte conferma gli stessi undici che hanno vinto con la Fiorentina, in casa di Guardiola serve subito un'impresa. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
In questa notizia si parla di: manchester - city
Juventus vs Manchester City – Coppa del Mondo di club scommesse gratuite e siti di scommesse
Juventus, Tudor: "Manchester City? Giochiamo per batterli, Guardiola il migliore al mondo". Poi annuncia il turnover, chi recupera e chi no
Juventus-Manchester City: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)
Live Reaction della Champions League di Manchester City-Napoli & post partita - X Vai su X
Rompipallone.it. . Atmosfera incredibile all'esterno dell'Etihad Stadium all'arrivo del Manchester City... e accoglienza tutta particolare per i Citizens! All'arrivo allo stadio, infatti, il pullman con a bordo i calciatori di Pep Guardiola si è fermato praticamente in m - facebook.com Vai su Facebook
Manchester City-Napoli, espulso Di Lorenzo: salterà lo Sporting Lisbona - È stata questa la decisione dell’arbitro tedesco Felix Zwayer al 21’, dopo l’on field review al VAR. Secondo msn.com
Il Napoli è in dieci uomini in casa del Manchester City: fallo su Haaland, espulso Di Lorenzo - Il Napoli dal 21' del primo tempo resta in dieci uomini sul campo del Manchester City nel suo debutto in Champions League. Segnala tuttomercatoweb.com