Episodio chiave in Manchester City-Napoli, con l’intervento del VAR che condanna il capitano azzurro Attorno al 21? del primo tempo momento chiave in Manchester City-Napoli e Antonio Conte è costretto a cambiare tutto. Infatti, a causa dell’intervento VAR, il direttore di gara è costretto ad estrarre il cartellino rosso per il capitano azzurro. Giovanni Di Lorenzo (ANSA) Calciomercato.it Pasticcio di Di Lorenzo, su un bel pallone in verticale per Haaland. Il norvegese era praticamente pronto per calciare al limite dell’area. Il difensore del Napoli entra in tackle, ma senza trovare il pallone. In un primo momento, l’arbitro fa continuare il gioco, pensando che la scivolata fosse corretta. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Manchester City-Napoli, pasticcio Di Lorenzo e Conte stravolge tutto