Manchester City-Napoli pasticcio Di Lorenzo e Conte stravolge tutto
Episodio chiave in Manchester City-Napoli, con l’intervento del VAR che condanna il capitano azzurro Attorno al 21? del primo tempo momento chiave in Manchester City-Napoli e Antonio Conte è costretto a cambiare tutto. Infatti, a causa dell’intervento VAR, il direttore di gara è costretto ad estrarre il cartellino rosso per il capitano azzurro. Giovanni Di Lorenzo (ANSA) Calciomercato.it Pasticcio di Di Lorenzo, su un bel pallone in verticale per Haaland. Il norvegese era praticamente pronto per calciare al limite dell’area. Il difensore del Napoli entra in tackle, ma senza trovare il pallone. In un primo momento, l’arbitro fa continuare il gioco, pensando che la scivolata fosse corretta. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
In questa notizia si parla di: manchester - city
Juventus vs Manchester City – Coppa del Mondo di club scommesse gratuite e siti di scommesse
Juventus, Tudor: "Manchester City? Giochiamo per batterli, Guardiola il migliore al mondo". Poi annuncia il turnover, chi recupera e chi no
Juventus-Manchester City: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)
Champions League. Ora in campo Manchester City - Napoli. E' sfida tra Antonio Conte e Pep Guardiola https://www.rainews.it/maratona/2025/09/calcio-champions-league-girone-unico-esordio-juve-inter-atalanta-e-napoli-news-aggiornamenti-dirette-live-692 - facebook.com Vai su Facebook
#ManchesterCity-#Napoli, le formazioni ufficiali - X Vai su X
Manchester City-Napoli live dalle 21, le formazioni ufficiali: in porta c'è Milinkovic-Savic - È una sfida che promette scintille: da una parte la squadra di Pep Guardiola, con ... Secondo ilmattino.it
Manchester City-Napoli LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League - Napoli di Champions: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Da fanpage.it