Manchester City-Napoli lezione ai partenopei | il cuore non basta

L’avventura del Napoli nell’Europa che conta inizia con il passo sbagliato. Una sconfitta netta a Manchester in casa Guardiola, match condizionato da un’inferiorità numerica di oltre un’ora ma che offre comunque spunti di riflessione. In Champions League il cuore non basta e la disponibilità a resistere nemmeno, anche se sei in dieci e l’avversario prende possesso dell’inerzia della partita e della tua metà campo. I campioni d’Italia hanno sofferto dall’inizio alla fine. Un dato lo fotografa: al momento del rosso a di Lorenzo (minuto 21, chiamata Var per fallo su chiara occasione da rete per fermare Haaland), il City aveva tirato già 6 volte verso la porta di Milinkovic Savic, steso la sua rete di passaggi (possesso palla 69%) e cominciato ad allargare la difesa dei partenopei. 🔗 Leggi su Panorama.it

