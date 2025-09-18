Manchester City-Napoli | la sblocca Haaland dopo le tante occasioni azzurri in 10Live 1-0
Conte conferma gli stessi undici che hanno vinto con la Fiorentina, in casa di Guardiola serve subito un'impresa. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
In questa notizia si parla di: manchester - city
Juventus vs Manchester City – Coppa del Mondo di club scommesse gratuite e siti di scommesse
Juventus, Tudor: "Manchester City? Giochiamo per batterli, Guardiola il migliore al mondo". Poi annuncia il turnover, chi recupera e chi no
Juventus-Manchester City: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)
Live Reaction della Champions League di Manchester City-Napoli & post partita - X Vai su X
LA PRIMA VOLTA A MANCHESTER 14 settembre 2011, il Napoli di Mazzarri esordisce in Champions League a Manchester contro il City. La partita si chiuse col risultato di 1-1, all'eurogol di Cavani al 69' rispose Kolarov pochi minuti dopo. Ve la ricordate? - facebook.com Vai su Facebook
Come mettere in difficoltà il Manchester City; Hojlund tra Milan e Napoli, arriva la mossa rossonera: come si può sbloccare l'affare col Manchester United; Youth League, Samba e Heskey decidono City-Napoli.
Manchester City-Napoli 0-0, il risultato in diretta LIVE - L'espulsione di Di Lorenzo, fallo rivisto al Var per chiara occasione da gol su Haaland, induce Conte a sostituirlo con Olivera. Segnala sport.sky.it
Manchester City-Napoli live dalle 21, le formazioni ufficiali: in porta c'è Milinkovic-Savic - È una sfida che promette scintille: da una parte la squadra di Pep Guardiola, con ... Si legge su ilmattino.it