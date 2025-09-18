Manchester City-Napoli | gran gol di Doku raddoppiano gli inglesi Live 2-0

Xml2.corriere.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Conte conferma gli stessi undici che hanno vinto con la Fiorentina, in casa di Guardiola serve subito un'impresa. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

manchester city napoli gran gol di doku raddoppiano gli inglesi160live 2 0

© Xml2.corriere.it - Manchester City-Napoli: gran gol di Doku, raddoppiano gli inglesi Live 2-0

In questa notizia si parla di: manchester - city

Juventus vs Manchester City – Coppa del Mondo di club scommesse gratuite e siti di scommesse

Juventus, Tudor: &quot;Manchester City? Giochiamo per batterli, Guardiola il migliore al mondo&quot;. Poi annuncia il turnover, chi recupera e chi no

Juventus-Manchester City: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

Man. City - Napoli (0-0) Champions League 2025; Dal City al City 14 anni dopo: il Napoli torna a Manchester da grande; Manchester City-Napoli: un solo grande dubbio per Antonio Conte.

manchester city napoli granLIVE-Manchester Napoli 1-0: City in vantaggio con Haaland - Il Manchester City ha perso solo una delle precedenti nove partite casalinghe delle competizioni UEFA contro squadre italiane (4 vittorie, altrettanti pareggi). Come scrive ilnapolionline.com

manchester city napoli granChampions League, Manchester City-Napoli - Diretta - Il Napoli è partito forte in Serie A con tre vittorie in altrettante partite ed è primo in classifica con nove punti, a pari merito con la Juventus. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Manchester City Napoli Gran