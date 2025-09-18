Manchester City-Napoli gli azzurri per l' impresa Hojlund ancora dal 1' Diretta

Xml2.corriere.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Conte conferma gli stessi undici che hanno vinto con la Fiorentina, in casa di Guardiola serve subito un'impresa. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

manchester city napoli gli azzurri per l impresa hojlund ancora dal 1 diretta

© Xml2.corriere.it - Manchester City-Napoli, gli azzurri per l'impresa. Hojlund ancora dal 1' Diretta

In questa notizia si parla di: manchester - city

Juventus vs Manchester City – Coppa del Mondo di club scommesse gratuite e siti di scommesse

Juventus, Tudor: &quot;Manchester City? Giochiamo per batterli, Guardiola il migliore al mondo&quot;. Poi annuncia il turnover, chi recupera e chi no

Juventus-Manchester City: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

Live Manchester City-Napoli 0-0, pressing alto degli azzurri; Dove vedere Manchester City-Napoli oggi in tv: il calcio d’inizio alle 21,00; Manchester City-Napoli, prima di Champions per gli azzurri: le scelte di Conte.

manchester city napoli azzurriManchester City-Napoli 0-0, inizia la Champions degli azzurri (LIVE) - Il Napoli di Conte inizia il suo percorso in Champions e lo fa in casa del Manchester di Guardiola. Si legge su ilnapolista.it

Manchester City-Napoli, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - Ad attenderli il Manchester City e Pep Guardiola, che hanno subito affidato a Donnarumma le chiavi della porta. Segnala sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Manchester City Napoli Azzurri