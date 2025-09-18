?Manchester City-Napoli espulso Di Lorenzo | salterà lo Sporting Lisbona

Cartellino rosso per Di Lorenzo. È stata questa la decisione dell?arbitro tedesco Felix Zwayer al 21?, dopo l?on field review al VAR. L?azione nasce da un rinvio. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - ?Manchester City-Napoli, espulso Di Lorenzo: salterà lo Sporting Lisbona

In questa notizia si parla di: manchester - city

Juventus vs Manchester City – Coppa del Mondo di club scommesse gratuite e siti di scommesse

Juventus, Tudor: "Manchester City? Giochiamo per batterli, Guardiola il migliore al mondo". Poi annuncia il turnover, chi recupera e chi no

Juventus-Manchester City: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

Live Reaction della Champions League di Manchester City-Napoli & post partita - X Vai su X

LA PRIMA VOLTA A MANCHESTER 14 settembre 2011, il Napoli di Mazzarri esordisce in Champions League a Manchester contro il City. La partita si chiuse col risultato di 1-1, all'eurogol di Cavani al 69' rispose Kolarov pochi minuti dopo. Ve la ricordate? - facebook.com Vai su Facebook

City-Napoli, moviola LIVE: rosso a Di Lorenzo dopo controllo VAR; Manchester City-Napoli moviola: espulsione, rigori, fuorigioco e cartellini, cosa è successo in Champions e perché se ne parla; Manchester City-Napoli moviola: espulsione per Di Lorenzo, punito il fallo su Haaland. Cosa è successo.

Manchester City-Napoli, espulso Di Lorenzo: salterà lo Sporting Lisbona - È stata questa la decisione dell’arbitro tedesco Felix Zwayer al 21’, dopo l’on field review al VAR. Scrive ilmattino.it

Manchester City-Napoli moviola: espulsione per Di Lorenzo, punito il fallo su Haaland. Cosa è successo - Nel match di debutto all'Etihad contro il Manchester City è durata appena 20 minuti la partita del ... Come scrive msn.com