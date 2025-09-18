Manchester City-Napoli | Donnarumma salva su Beukema poi rosso a Di Lorenzo Live 0-0

Conte conferma gli stessi undici che hanno vinto con la Fiorentina, in casa di Guardiola serve subito un'impresa. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Manchester City-Napoli: Donnarumma salva su Beukema, poi rosso a Di Lorenzo Live 0-0

In questa notizia si parla di: manchester - city

Juventus vs Manchester City – Coppa del Mondo di club scommesse gratuite e siti di scommesse

Juventus, Tudor: "Manchester City? Giochiamo per batterli, Guardiola il migliore al mondo". Poi annuncia il turnover, chi recupera e chi no

Juventus-Manchester City: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

Champions League. Ora in campo Manchester City - Napoli. E' sfida tra Antonio Conte e Pep Guardiola https://www.rainews.it/maratona/2025/09/calcio-champions-league-girone-unico-esordio-juve-inter-atalanta-e-napoli-news-aggiornamenti-dirette-live-692 - facebook.com Vai su Facebook

#ManchesterCity-#Napoli, le formazioni ufficiali - X Vai su X

City-Napoli, ufficiali: De Bruyne torna da ex, c'è Donnarumma; Guardiola, l'emozione di affrontare il Napoli e il rapporto con Di Lorenzo; Donnarumma: Napoli, devo batterti. Alla mamma poi passerà....

Manchester City-Napoli LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League - Napoli di Champions: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Segnala fanpage.it

Manchester City-Napoli, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - Ad attenderli il Manchester City e Pep Guardiola, che hanno subito affidato a Donnarumma le chiavi della porta. sport.sky.it scrive