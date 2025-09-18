Manchester City – Napoli De Bruyne sostituito dopo 26? | la reazione del belga stupisce tutti

Manchester City-Napoli in corso: sostituito Kevin De Bruyne dopo soli 26 minuti di gioco, la reazione del belga. Giunti quasi al termine della prima frazione di gioco, il Napoli di Antonio Conte, a seguito dell’espulsione di capitan Giovanni Di Lorenzo, si sta difendendo a denti stretti dagli assalti continui del Manchester City. Il cartellino rosso rimediato dall’ex difensore dell’Empoli ha messo in salita la partita: mister Conte, infatti, ha optato per l’inserimento di Olivera richiamando in panchina il grande ex di turno, Kevin De Bruyne. Sostituzione De Bruyne: la reazione sorprende tutti. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Manchester City – Napoli, De Bruyne sostituito dopo 26?: la reazione del belga stupisce tutti

In questa notizia si parla di: manchester - city

Juventus vs Manchester City – Coppa del Mondo di club scommesse gratuite e siti di scommesse

Juventus, Tudor: "Manchester City? Giochiamo per batterli, Guardiola il migliore al mondo". Poi annuncia il turnover, chi recupera e chi no

Juventus-Manchester City: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

Live Reaction della Champions League di Manchester City-Napoli & post partita - X Vai su X

LA PRIMA VOLTA A MANCHESTER 14 settembre 2011, il Napoli di Mazzarri esordisce in Champions League a Manchester contro il City. La partita si chiuse col risultato di 1-1, all'eurogol di Cavani al 69' rispose Kolarov pochi minuti dopo. Ve la ricordate? - facebook.com Vai su Facebook

LIVE Manchester City – Napoli 0-0 | segui qui la diretta del match; LIVE Manchester City – Napoli- Le scelte ufficiali di Guardiola e Conte; City – Napoli De Laurentiis è a Manchester -VIDEO.

Manchester City-Napoli live dalle 21, le formazioni ufficiali: in porta c'è Milinkovic-Savic - È una sfida che promette scintille: da una parte la squadra di Pep Guardiola, con ... ilmattino.it scrive

Manchester City-Napoli, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - Ad attenderli il Manchester City e Pep Guardiola, che hanno subito affidato a Donnarumma le chiavi della porta. Lo riporta sport.sky.it