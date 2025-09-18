Manchester City-Napoli Conte sulla sostituzione di De Bruyne | Destino beffardo
“A volte il diavolo ci mette la coda. Il destino è beffardo. Non avevamo avuto espulsioni da quando sono sulla panchina del Napoli, è arrivata proprio stasera, in casa del Manchester City, dopo 20 minuti. Sono dispiaciuto per Kevin, ma anche per me che sono stato costretto a privarmene e per. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: manchester - city
Juventus vs Manchester City – Coppa del Mondo di club scommesse gratuite e siti di scommesse
Juventus, Tudor: "Manchester City? Giochiamo per batterli, Guardiola il migliore al mondo". Poi annuncia il turnover, chi recupera e chi no
Juventus-Manchester City: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)
Manchester City-Napoli, Politano fa un salvataggio miracoloso e Milinkovic para. VIDEO #SkySport #SkyUCL #ChampionsLeague - X Vai su X
Champions League. Il Napoli finisce subito in 10, prova a resistere ma il Manchester City vince 2-0 https://www.rainews.it/maratona/2025/09/calcio-champions-league-girone-unico-esordio-juve-inter-atalanta-e-napoli-news-aggiornamenti-dirette-live-6920fec7 - facebook.com Vai su Facebook
Manchester City-Napoli, Conte corre ai ripari: dentro Olivera per De Bruyne; Napoli, Conte: Togliere De Bruyne? L'unica cosa che potessi fare; Manchester City-Napoli 2-0, Haaland e Doku stendono Conte in Champions League.
Conte diretta dopo Manchester City-Napoli: conferenza stampa e interviste LIVE - Tutte le dichiarazioni del tecnico azzurro al termine dei 90 minuti dell'Etihad Stadium: aggiornamenti in tempo reale ... Lo riporta corrieredellosport.it
Condò: "Conte conferma la sua leadership. Ecco cosa c'è da salvare in Man City-Napoli" - In casa del Manchester City la partita viene condizionata dall'espulsione di Di Lorenzo,. Si legge su tuttomercatoweb.com