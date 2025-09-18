Manchester City – Napoli Conte ha scelto | ecco la probabile formazione

Ecco la probabile formazione del Napoli che giocherà contro il Manchester City. Il Napoli di Antonio Conte è pronto a sfidare il Manchester City di Pep Guardiola. Lo stesso tecnico salentino ha ribadito in conferenza stampa di come questo match sarà un esame per testare a che punto sta il progetto tecnico della sua squadra Oltre a questo, Conte ha voluto sottolineare dell’ultima che avrà la sua squadra a giocare con un squadra forte come il Manchester City di Per Guardiola. Ma ora andiamo a vedere quale potrebbe essere la formazione del Napoli che scenderà in campo dal primo minuto per sfidare il team inglese. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

