Tutto pronto per la grande sfida tra i Citizens e gli azzurri, il mister salentino ha sciolto gli ultimi dubbi: ecco la probabile formazione. Archiviata la travolgente vittoria contro la Fiorentina di Stefano Pioli, il Napoli è pronto per il debutto nella League phase della nuova Champions League 20252026. Ad attendere i campioni d’Italia è subito una delle due squadre di prima fascia: il Manchester City (l’altra squadra è il Chelsea) di Pep Guardiola, per la partita in programma giovedì 18 Settembre alle 21. Dopo l’assenza, di fatti, i partenopei tornano a vivere la magia delle notti europee e Antonio Conte non vuole farsi trovare impreparato: ha già scelto l’undici titolare. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Manchester City – Napoli, Conte ha già scelto: l’undici titolare che scenderà in campo all’Etihad