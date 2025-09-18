Il Napoli è atteso da un debutto da urlo in Champions League perché fa visita al Manchester City di Pep Guardiola a Etihad Stadium nella prima giornata del girone unico. Ci sono tanti spunti per questa partita molto speciale, tra cui ovviamente quello del ritorno immediato di Kevin De Bruyne nello stadio che lo ha . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Manchester City-Napoli (Champions League, 18-09-2025 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Esame difficile per i campioni d’Italia