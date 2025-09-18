Manchester City-Napoli 2-0 | decisivi i gol di Haaland e Doku
Il Napoli torna in Champions dopo una stagione di assenza e l'inizio sembra promettere bene. Sin da subito gli azzurri giocano allo stesso livello dei padroni di casa, sfiorando anche il gol. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Juventus vs Manchester City – Coppa del Mondo di club scommesse gratuite e siti di scommesse
Juventus, Tudor: "Manchester City? Giochiamo per batterli, Guardiola il migliore al mondo". Poi annuncia il turnover, chi recupera e chi no
Juventus-Manchester City: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)
