Manchester City-Napoli 2-0 a breve Conte in conferenza
Al termine della sfida di Champions contro il Manchester City, il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha parlato in conferenza stampa La conferenza di Conte. L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: manchester - city
Juventus vs Manchester City – Coppa del Mondo di club scommesse gratuite e siti di scommesse
Juventus, Tudor: "Manchester City? Giochiamo per batterli, Guardiola il migliore al mondo". Poi annuncia il turnover, chi recupera e chi no
Juventus-Manchester City: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)
Champions League. Il Napoli finisce subito in 10, prova a resistere ma il Manchester City vince 2-0 https://www.rainews.it/maratona/2025/09/calcio-champions-league-girone-unico-esordio-juve-inter-atalanta-e-napoli-news-aggiornamenti-dirette-live-6920fec7 - facebook.com Vai su Facebook
Live Reaction della Champions League di Manchester City-Napoli & post partita - X Vai su X
Youth League, Manchester City-Napoli 2-0: sconfitta all’esordio per gli azzurrini; Youth League / Manchester City-Napoli 2-0; Man. City - Napoli (0-0) Champions League 2025.
Champions League, Manchester City-Napoli 2-0: Haaland, Doku e... Di Lorenzo rovinano la serata degli azzurri - Savic non bastano, nella ripresa passano gli uomini di Guardiola ... Riporta msn.com
Manchester City-Napoli 2-0: decivisi i gol di Haaland e Doku - Sin da subito gli azzurri giocano allo stesso livello dei padroni di casa, sfiorando anche il ... Scrive msn.com