Manchester City Napoli 0-2 dopo l’espulsione di Di Lorenzo non c’è stata partita | macchina Haaland e Doku stendono Conte

Juventusnews24.com | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Manchester City Napoli 0-2: il resoconto della prova di Champions League e tutti i dettagli sulla sconfitta. Il Manchester City si è aggiudicato la prima vittoria stagionale in Champions League battendo per 2-0 il Napoli all’ Etihad Stadium, ma la partita è stata un’autentica battaglia, condizionata da un episodio decisivo nel primo tempo. La squadra di Antonio Conte ha dovuto affrontare l’ostacolo più grande già al 20? del primo tempo, quando il capitano Di Lorenzo è stato espulso, lasciando i partenopei in dieci uomini per oltre settanta minuti. Nonostante l’inferiorità numerica, il Napoli ha tenuto testa al gigante inglese, grazie a una fase difensiva impeccabile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

manchester city napoli 0 2 dopo l8217espulsione di di lorenzo non c8217232 stata partita macchina haaland e doku stendono conte

© Juventusnews24.com - Manchester City Napoli 0-2, dopo l’espulsione di Di Lorenzo non c’è stata partita: macchina Haaland e Doku stendono Conte

In questa notizia si parla di: manchester - city

Juventus vs Manchester City – Coppa del Mondo di club scommesse gratuite e siti di scommesse

Juventus, Tudor: &quot;Manchester City? Giochiamo per batterli, Guardiola il migliore al mondo&quot;. Poi annuncia il turnover, chi recupera e chi no

Juventus-Manchester City: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

Youth League, Manchester City-Napoli 2-0: sconfitta all’esordio per gli azzurrini; Champions League, alle 21 Manchester City-Napoli. Le formazioni ufficiali; Youth League / Manchester City-Napoli 2-0.

manchester city napoli 0Champions League, Manchester City-Napoli 2-0: Haaland, Doku e... Di Lorenzo rovinano la serata degli azzurri - Savic non bastano, nella ripresa passano gli uomini di Guardiola ... Si legge su msn.com

manchester city napoli 0Napoli in dieci per 70 minuti: il Manchester City vince 2-0 - Savic tengono a galla gli azzurri fino all'intervallo. Lo riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Manchester City Napoli 0