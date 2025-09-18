Il Napoli inaugura la sua Champions League subito con una sfida ricca di fascino contro il Manchester City di Pep Guardiola. Il palcoscenico della sfida sarà Ethiad Stadium di Manchester, casa di De Bruyne fino all’anno scorso. Conte si affida all’esperienza del belga in queste grandi sfide e con lui ci saranno gli stessi dieci di Firenze compreso Milinkovic-Savic tra i pali e all’esordio assoluto in Champions. Mentre la sfida che attenderà Beukema e Buongiorno non sarà facile poiché di fronte ci sarà Haaland assoluta macchina da gol e sempre pericolo pubblico delle difese. Oltre il norvegese Guardiola mette nel tridente davanti anche Foden e Doku a suo supporto, per il resto quasi formazione obbligata per i citizens che hanno parecchi uomini in infermeria. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Manchester City-Napoli 0-0, inizia la Champions degli azzurri (LIVE)