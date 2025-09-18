Manca poco a Natale il Comune lancia l’avviso per i Grandi Eventi 2025 | come partecipare

Il Comune di Messina ha pubblicato l’Avviso Pubblico per la raccolta di proposte di Grandi Eventi da inserire nel programma “Natale a Messina 2025 – Città della Musica e degli Eventi”, finanziato nell’ambito del progetto POC Metro ME I.3.1.c. L’iniziativa, che prosegue la strategia di marketing. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: manca - poco

ERC – Manca poco al Barum Czech Rally Zlìn 2025, percorso rinnovato

Casertana, si stringe il cerchio per il nuovo allenatore: manca poco per l’annuncio

Olimpia, ora manca poco. "Siamo quasi al completo. La salvezza prima di tutto»

Manca poco ai #RolliDays Questo weekend, 20 e 21 settembre, la cultura vi aspetta con gli ormai tradizionali itinerari gratuiti all'interno degli splendidi palazzi dei Rolli, accompagnati dai divulgatori scientifici. Avete già consultato il programma e prenotato - facebook.com Vai su Facebook

Manca poco ? Segui #JuventusInter su @DAZN_IT #ForzaInter - X Vai su X

Manca poco a Natale, il Comune lancia l’avviso per i Grandi Eventi 2025: come partecipare; 31 dicembre, il Capodanno a Pratogiardino con il Viterbo Winter Festival; Ponti scolastici 2025, il calendario di festività e giorni di vacanza regione per regione.

Quanto deve costare un regalo di Natale: “Meglio spendere poco, ma che sia pensato” - Manca poco alla Vigilia e non tutti hanno già posizionato i regali sotto l'albero di Natale, pronti per essere consegnati ai destinatari dopo il cenone. Riporta fanpage.it