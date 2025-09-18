Mamma è per te Rocío Muñoz Morales il regalo della figlia Luna Lo fa vedere a tutti
Rocío Muñoz Morales ha scelto la strada della discrezione in uno dei momenti più complicati della sua vita privata, quello della fine della lunga relazione con Raoul Bova. Un addio che ha inevitabilmente acceso i riflettori del gossip e che lei, con eleganza e fermezza, ha deciso di affrontare senza lasciarsi trascinare nella giostra delle polemiche. “In questo momento difficile ho un unico pensiero: Alma e Luna, che si sono ritrovate insieme a me in un vortice che non fa parte di noi”, ha dichiarato in tv, mettendo subito in chiaro quali siano le sue priorità: le figlie, nate dal suo amore per l’attore. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
