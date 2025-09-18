Mamma e figlia investite in centro a Saronno traffico in tilt

Traffico in tilt in pieno centro a Saronno per l’investimento di madre e figlia di 7 anni. L’incidente si è verificato poco dopo le 9,20 in via Marconi all’altezza dell’intersezione con via Leopardi e via Stampa Soncino. Incidente a Saronno, mamma e figlie investite da un’auto La dinamica dell’incidente è al vaglio della Polizia locale, . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

In questa notizia si parla di: mamma - figlia

Omicidio a Marotta, i piccoli accolti dalla vicina: “La figlia di Kenia diceva: hanno sparato alla mamma”

Mamma e figlia di 3 anni molestate sul treno

Rapisce la figlia e la porta in Tunisia, arrestato al rientro in aeroporto a Tessera. La mamma: «Non so più nulla della mia bambina, speriamo parli»

La mamma è in cucina. Sta girando la minestra col cucchiaio di legno. La figlia di 9 anni entra all’improvviso e così, di punto in bianco, le chiede: “Mamma cos’è un orgasmo multiplo?”. La mamma racconta che è come se dentro di lei fosse scoppiata una bom - facebook.com Vai su Facebook

Schianto a Missaglia: madre e figlia investite da un'auto fuori controllo; Giulianova, mamma e figlia investite in bici: la bimba di 7 anni portata in ospedale; Giovane mamma e figlia investite da un Suv: entrambe rimangono ferite.

Mamma e figlia investite in centro a Saronno, traffico in tilt - Traffico in tilt in pieno centro a Saronno per l’investimento di madre e figlia di 7 anni. Scrive ilnotiziario.net

Mamma e figlio investiti ad Adria, il bimbo sottoposto a un delicato intervento: è in condizioni disperate - È stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico il bambino di 7 anni investito nel pomeriggio di venerdì 12 settembre da un'auto ad Adria, in ... fanpage.it scrive