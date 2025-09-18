maltrattava la convivente arrestato un 36enne boliviano

Curno. È stato arrestato nella notte del 14 settembre un 36enne di origini boliviane, accusato di maltrattamenti nei confronti della convivente di 39 anni. I carabinieri della Stazione di Curno, intervenuti dopo una segnalazione alla Centrale Operativa di Bergamo, hanno accertato che l’uomo, al culmine di una lite per futili motivi, aveva aggredito la donna, sua connazionale. Dagli accertamenti è emerso che non si trattava di un episodio isolato: la vittima aveva già denunciato in passato condotte analoghe. Nello specifico, violenze fisiche, verbali e gesti di sopraffazione. Sulla base delle violenze fisiche e verbali reiterate nel tempo, l’uomo è stato arrestato e condotto alla Casa Circondariale di Bergamo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

