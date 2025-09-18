Maltrattamenti e violenze sulla compagna | in manette un uomo di 36 anni

Curno (Bergamo), 18 settembre 2025 - Mesi, anni da incubo e di violenze da parte del compagno sino quando ha trovato il coraggio di chiedere aiuto ai carabinieri e l’ uomo di origini boliviane di 36 anni è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti nei confronti della convivente, una connazionale trentanovenne. L 'intervento che è culminato con l'arresto è scattato a seguito di una telefonata della stessa donna al 112. Da quanto si è saputo, al culmine di una lite per futili motivi, il boliviano aveva aggredito la fidanzata boliviana: dagli accertamenti dei carabinieri è inoltre emerso che non si era trattato di un caso isolato, visto che la vittima aveva già sporto denuncia in passato per fatti analoghi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Maltrattamenti e violenze sulla compagna: in manette un uomo di 36 anni

