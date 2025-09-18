Maltratta figlioletto e bimba della compagna

Il 30 settembre sarà davanti al gup di Perugia. Dovrà rispondere dell’accusa di maltrattamenti in famiglia, nello specifico nei confronti del figlioletto e della bambina della compagna, nata da un’altra relazione. Secondo l’accusa, l’imputato 50enne avrebbe messo in atto "reiterate condotte di violenza fisica e psicologica, sia pure sorrette da pretesi intendi educativi" nei confronti dei due bambini, arrivando anche a portarli nella cuccia del cane con intento punitivo. Secondo quanto è stato ricostruito dalle indagini, l’uomo, assistito dall’avvocato Alessandro Bacchi, dal 2021, avrebbe messo in atto atti violenti consistiti in "pugni, schiaffi, strattonamenti, violenza sugli animali domestici, tirate di capelli e di orecchie o in atti punitivi, come essere portati all’interno della cuccia del cane o dello sgabuzzino, con la minaccia, in alcune occasioni che se lo avessero riferito alla madre li avrebbe ammazzati o avrebbe strappato loro i capelli". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Maltratta figlioletto e bimba della compagna"

