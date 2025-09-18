Malpensa Express lavori a Busto Arsizio sospesi i treni serali fino a dicembre attenzione agli orari del volo

Corse serali infrasettimanali sospese fino a dicembre per il Malpensa Express, causa lavori a Busto Arsizio. Per lavori infrastrutturali svolti da Ferrovienord a Sacconago, nelle notti infrasettimanali fra il 22 settembre e il 6 dicembre sarà sospesa la circolazione dei treni fra Busto Arsizio Nord e Malpensa Aeroporto T2. Interessate le linee Malpensa Express Milano . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net