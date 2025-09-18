Malpensa Express lavori a Busto Arsizio sospesi i treni serali fino a dicembre attenzione agli orari del volo
Corse serali infrasettimanali sospese fino a dicembre per il Malpensa Express, causa lavori a Busto Arsizio. Per lavori infrastrutturali svolti da Ferrovienord a Sacconago, nelle notti infrasettimanali fra il 22 settembre e il 6 dicembre sarà sospesa la circolazione dei treni fra Busto Arsizio Nord e Malpensa Aeroporto T2. Interessate le linee Malpensa Express Milano . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
In questa notizia si parla di: malpensa - express
Malpensa Express: aumenta il prezzo del biglietto. Di quanto e da quando
Aumenta il biglietto del Malpensa Express 'per più qualità'
Dal 1° agosto il Malpensa Express costerà di più: biglietto a 15 euro, ma resta tra i più economici d’Europa (quando funziona)
#MalpensaExpress: torna la regolare la circolazione dopo i danni alla galleria di #Castellanza causati da un cantiere stradale - facebook.com Vai su Facebook
Malpensa Express Milano-Centrale: ripristinata la circolazione dopo 36 ore di cancellazioni e disagi - X Vai su X
Danni alla galleria di Castellanza, ancora disagi e cancellazioni sulla ferrovia Nord; Lavori sugli scambi fuori Busto, fino a dicembre previste interruzioni alla ferrovia per Malpensa; Una colata di cemento sui binari: il cantiere Autostrade buca la galleria del Malpensa Express.
Una colata di cemento sui binari: il cantiere Autostrade “buca” la galleria del Malpensa Express - In superficie erano in corso lavori di posa delle barriere fonoassorbenti sulla A8, ma la trivellazione per i micropali è "sbucata" nel tunnel ferroviario. Riporta varesenews.it
Danni alla ferrovia di Castellenza, cancellati almeno per un giorno i Malpensa Express da Milano Cadorna - Il danneggiamento causato dal cantiere autostradale costringe lo stop del collegamento tra l'aeroporto e la stazione di Cadorna. Secondo varesenews.it