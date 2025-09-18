Malore mentre fa il bagno | morto 61enne

Tragedia sul litorale di Andrano ieri sera. Un 61enne della provincia di Treviso, in vacanza in Salento con la moglie, è stato colto da malore mentre faceva il bagno in mare. Un bagno. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

malore mentre fa il bagno morto 61enne

