Malore mentre fa il bagno | morto 61enne
Tragedia sul litorale di Andrano ieri sera. Un 61enne della provincia di Treviso, in vacanza in Salento con la moglie, è stato colto da malore mentre faceva il bagno in mare. Un bagno. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
In questa notizia si parla di: malore - bagno
Ostia, tragedia in mare: 82enne muore per un malore mentre fa il bagno
Malore mentre fa il bagno a Gallipoli, nulla da fare per una donna di 83 anni
Malore fatale mentre fa il bagno, turista muore a 65 anni: tragedia a San Vincenzo
Colta da #malore mentre fa il bagno: donna di 39 anni muore a Melito Porto Salvo https://calabriadirettanews.com/2025/09/12/colta-da-malore-mentre-fa-il-bagno-donna-di-39-anni-muore-a-melito-porto-salvo/… via @CDNewsCalabria - X Vai su X
Soccorso e trascinato a riva da alcuni bagnati per lui non c'è stato nulla da fare: un uomo di 80 anni è morto a seguito di un malore mentre faceva il bagno a Baia Verde - facebook.com Vai su Facebook
Accusa un malore e muore a 66 anni mentre fa il bagno: la tragedia sulle spiagge di San Vincenzo; Tragedia in via Esseneto, educatrice muore per un malore in un asilo nido; Scicli, turista bergamasco muore a Sampieri: malore mentre fa il bagno.
Stroncato da un malore. Addio al super tifoso ’Cris’. Era il nipote di Valdo Spini - Daniele Cerrina Feroni, 32 anni, è morto a seguito di un arresto cardiaco. Secondo msn.com