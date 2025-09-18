Malore fatale durante il bagno | un turista perde la vita nelle acque di Marina di Andrano

Lecceprima.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANDRANO - Tragedia ieri sera nella marina di Andrano, dove un turista della provincia di Treviso ha perso la vita. L’uomo, un impiegato di 61 anni in vacanza nel Salento, è stato colto da un malore fatale mentre si trovava in acqua.I fatti sono avvenuti intorno alle 19. L’uomo era insieme alla. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

malore fatale durante bagnoTragedia nei mari del Salento: malore fatale mentre fa il bagno, muore 61enne - La vittima è un 61enne originario di Soleto, residente da tempo in provincia di Treviso. Secondo corrieresalentino.it

Malore fatale durante il bagno: un turista perde la vita nelle acque di Marina di Andrano - A dare l'allarme la moglie dell'uomo, un impiegato 61enne della provincia di Treviso. Segnala lecceprima.it

