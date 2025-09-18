Malformazioni congenite nel volto dei bambini Silps a congresso Bianchi | La cura dura tutta la vita

Roma, 18 settembre 2025 - Il labbro leporino e altre malformazioni facciali (anche rarissime) nei bambini, che poi vanno accompagnati nella crescita, perché "le correzioni durano tutta la vita", è la sintesi del professor Alberto Bianchi, direttore dell'Unità operativa complessa di chirurgia maxillo-facciale all'ospedale San Marco di Catania, bolognese scuola Sant'Orsola. Si parlerà di questo nel congresso Silps in programma dal 25 al 27 settembre a Rimini, presenti anche una decina di epserti stranieri. Malformazioni a congresso. "Dalla pubertà all'età adulta: strategie di trattamento in pazienti affetti da labiopalatoschisi" è il titolo scelto per questa tre giorni dedicata alle nuove frontiere su patologie che segnano profondamente la vita dei bambini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Malformazioni congenite nel volto dei bambini, Silps a congresso. Bianchi: “La cura dura tutta la vita”

In questa notizia si parla di: malformazioni - congenite

«Gravidanza, in Italia malformazioni congenite nel 2% dei casi», la risposta della medicina fetale

Malformazioni congenite nel volto dei bambini, Silps a congresso. Bianchi: “La cura dura tutta la vita”; Malformazioni cranio-facciali dei bambini: le guide degli esperti del Bambino Gesù; Curare i bimbi con una malformazione al volto dona #moltopiùdiunsorriso.

Operato al Gaslini un bimbo di 10 mesi con una rara malformazione al volto - Nell'ambito della rinnovata collaborazione tra l'Istituto Giannina Gaslini e l'ospedale Galliera di Genova per la chirurgia maxillo facciale e l'odontostomatologia, è stato effettuato con successo ... Lo riporta ansa.it

Operato al Gaslini bimbo 10 mesi con rara malformazione al volto - Nell'ambito della rinnovata collaborazione tra l'Istituto Giannina Gaslini e l'ospedale Galliera di Genova per la chirurgia maxillo facciale e l'odontostomatologia, è stato effettuato con successo ... ansa.it scrive