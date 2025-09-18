Roma, 18 set. (Adnkronos Salute) - "La diciottesima Giornata nazionale Sla rappresenta un'occasione preziosa per manifestare a lei e a tutta l'Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica (Aisla) la mia più affettuosa vicinanza e il ringraziamento del Governo per lo straordinario impegno che l'Associazione porta avanti, da oltre quarant'anni, con generosità e tenacia, al fianco delle persone affette da Sclerosi laterale amiotrofica e delle loro famiglie. Impegno che questo Governo ha sempre riconosciuto e che ha voluto sottolineare anche quest'anno, patrocinando l'iniziativa nazionale 'Coloriamo l'Italia di verde' e illuminando la facciata principale di Palazzo Chigi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Malattie rare, Meloni: "Massima attenzione a quanti affrontano ogni giorno la Sla"