Malattie rare Meloni | Massima attenzione a quanti affrontano ogni giorno la Sla

Iltempo.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 18 set. (Adnkronos Salute) - "La diciottesima Giornata nazionale Sla rappresenta un'occasione preziosa per manifestare a lei e a tutta l'Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica (Aisla) la mia più affettuosa vicinanza e il ringraziamento del Governo per lo straordinario impegno che l'Associazione porta avanti, da oltre quarant'anni, con generosità e tenacia, al fianco delle persone affette da Sclerosi laterale amiotrofica e delle loro famiglie. Impegno che questo Governo ha sempre riconosciuto e che ha voluto sottolineare anche quest'anno, patrocinando l'iniziativa nazionale 'Coloriamo l'Italia di verde' e illuminando la facciata principale di Palazzo Chigi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

malattie rare meloni massima attenzione a quanti affrontano ogni giorno la sla

© Iltempo.it - Malattie rare, Meloni: "Massima attenzione a quanti affrontano ogni giorno la Sla"

In questa notizia si parla di: malattie - rare

Farmaceutica, Neopharmed punta su malattie rare e acquisisce business europeo Orladeyo da BioCryst

Malattie rare, verso terapie mirate grazie all’analisi in 3D dei lisosomi

Farmaceutica, Neopharmed punta su malattie rare e acquisisce business europeo Orladeyo da BioCryst

Malattie rare, Meloni: Massima attenzione a quanti affrontano ogni giorno la Sla; Assemblea Farmindustria 2025, il videomessaggio del Presidente Meloni; Legge sul fine vita, il nuovo paletto del governo Meloni: tempi più lunghi per le patologie rare, «il comitato etico chiederà tempo per studiarle.

malattie rare meloni massimaMalattie rare, Meloni: "Massima attenzione a quanti affrontano ogni giorno la Sla" - Il messaggio della premier ad Aisla per la Giornata nazionale Sla, 'impegnati a migliorare la presa in carico multidisciplinare e assicurare a tutti continuità e omogeneità cure' ... adnkronos.com scrive

malattie rare meloni massimaMalattie rare, Aisla: monumenti illuminati di verde per Giornata nazionale Sla - Massimelli, 'la forza di questa giornata è unire le differenze in una sola voce' - Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Malattie Rare Meloni Massima