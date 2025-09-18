Malattie rare Meloni | Massima attenzione a quanti affrontano ogni giorno la Sla
Roma, 18 set. (Adnkronos Salute) - "La diciottesima Giornata nazionale Sla rappresenta un'occasione preziosa per manifestare a lei e a tutta l'Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica (Aisla) la mia più affettuosa vicinanza e il ringraziamento del Governo per lo straordinario impegno che l'Associazione porta avanti, da oltre quarant'anni, con generosità e tenacia, al fianco delle persone affette da Sclerosi laterale amiotrofica e delle loro famiglie. Impegno che questo Governo ha sempre riconosciuto e che ha voluto sottolineare anche quest'anno, patrocinando l'iniziativa nazionale 'Coloriamo l'Italia di verde' e illuminando la facciata principale di Palazzo Chigi. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: malattie - rare
Farmaceutica, Neopharmed punta su malattie rare e acquisisce business europeo Orladeyo da BioCryst
Malattie rare, verso terapie mirate grazie all’analisi in 3D dei lisosomi
Farmaceutica, Neopharmed punta su malattie rare e acquisisce business europeo Orladeyo da BioCryst
Ieri la Commissione d'Albo TSRM Bologna era presente all'appuntamento per la Giornata delle Malattie Rare. La Presidente Lucia Flace e i commissari @Antonio Capuano e @Pierluca Pellizzaro hanno allestito per l'occasione due laboratori: "Piccole Letture - facebook.com Vai su Facebook
Cellule ‘addestrate’ contro le malattie rare: il Gaslini pioniere delle terapie impossibili - X Vai su X
Malattie rare, Meloni: Massima attenzione a quanti affrontano ogni giorno la Sla; Assemblea Farmindustria 2025, il videomessaggio del Presidente Meloni; Legge sul fine vita, il nuovo paletto del governo Meloni: tempi più lunghi per le patologie rare, «il comitato etico chiederà tempo per studiarle.
Malattie rare, Meloni: "Massima attenzione a quanti affrontano ogni giorno la Sla" - Il messaggio della premier ad Aisla per la Giornata nazionale Sla, 'impegnati a migliorare la presa in carico multidisciplinare e assicurare a tutti continuità e omogeneità cure' ... adnkronos.com scrive
Malattie rare, Aisla: monumenti illuminati di verde per Giornata nazionale Sla - Massimelli, 'la forza di questa giornata è unire le differenze in una sola voce' - Come scrive msn.com