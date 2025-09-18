Malattie rare Meloni | Massima attenzione a quanti affrontano ogni giorno la Sla
Il messaggio della premier ad Aisla per la Giornata nazionale Sla, 'impegnati a migliorare la presa in carico multidisciplinare e assicurare a tutti continuità e omogeneità cure' Roma, 18 set. (Adnkronos Salute) - "La diciottesima Giornata nazionale Sla rappresenta un’occasione preziosa per m. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
