Malattie rare Aisla | monumenti illuminati di verde per Giornata nazionale Sla

Massimelli, 'la forza di questa giornata è unire le differenze in una sola voce' - A sostegno dell'iniziativa anche la S.S. Lazio in occasione del derby Roma, 18 set. (Adnkronos Salute) - Questa sera l'Italia si accende di una luce speciale. E' la luce della Giornata nazionale Sla (sclerosi l. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

malattie rare aisla monumentiSla, giornata nazionale, l'Italia si colora di verde in segno di vicinanza ai circa 6 mila pazienti - Il 18 settembre, dopo il tramonto, i palazzi simbolo dello Stato s'illumineranno di verde in segno di vicinanza alle persone colpite da Sclerosi laterale amiotrofica. Riporta corriere.it

