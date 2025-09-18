Malattia dell’occhio secco a Milano weekend tra informazione e screening

(Adnkronos) – Questo fine settimana i cittadini milanesi hanno un appuntamento con la salute degli occhi: da venerdì 19 a domenica 21 settembre arriva in piazza Duca d'Aosta l'EyeGloo della campagna 'Occhi secchi? Falli vedere', iniziativa di informazione sulla malattia dell'occhio secco promossa da Alcon, azienda leader nell'eye care, con il patrocinio del Comune di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

