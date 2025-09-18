Magistratura | cosa cambia con la separazione delle carriere? La guida facile per capire la riforma

Con 243 sì e 109 no la Camera ha dato il via libera, in terza lettura, al ddl sulla separazione delle carriere in magistratura. Ora la riforma della giustizia dovrà scontare l’ultimo passaggio parlamentare, il quarto, in Senato. E, non essendo stata raggiunta la maggioranza dei due terzi ci sarà un referendum confermativo. Ma di cosa parliamo quando parliamo di separazione delle carriere? Oggi in Italia i magistrati fanno tutti lo stesso concorso per diventare giudici. Una volta dentro, possono scegliere (o essere assegnati) a due ruoli diversi: pubblici ministeri (PM) che fanno le indagini e sostengono l’accusa nei processi penali. 🔗 Leggi su Cultweb.it

