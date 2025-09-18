Magistrati | sì della Camera alla separazione delle carriere Bagarre in Aula Ora voto al Senato poi referendum

Il provvedimento introduce la separazione delle carriere dei magistrati. Il testo passa ora al Senato per il quarto e ultimo esame. Come previsto, non è stata raggiunta la maggioranza qualificata dei due terzi che avrebbe precluso il referendum. Dopo il via libera di Palazzo Madama, quindi, sarà necessaria la consultazione referendaria per l'approvazione definitiva del disegno di legge costituzionale L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Magistrati: sì della Camera alla separazione delle carriere. Bagarre in Aula. Ora voto al Senato, poi referendum

