Magia ’Millevele Iren’ In mare lo spettacolo grazie a circoli velici
di Paolo Galliani Il potere aggregante della vela è pura tautologia e del resto nessun’altra imbarcazione riesce a scatenare in modo così imperioso l’immaginario di chi ama già il mare o è nella fase dorata dell’innamoramento. Non stupisce che nella Genova del Salone Nautico la grande regata tradizionalmente organizzata dallo Yacht Club Italiano si prenda nuovamente la scena sfamando come sempre l’interesse collettivo all’ombra della Lanterna. Il ’Millevele IREN 2025’ aveva già preso il via ufficialmente lo scorso 10 settembre con la cerimonia di consegna dei guidoni ai numerosi circoli velici della Liguria impegnati nel Trofeo Intercircoli Boero Bartolomeo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: magia - millevele
Città Medioevo a Sant'Elpidio a Mare, si rinnova la magia: scene allestite dalle quattro contrade. Il tema scelto è quello della Santa inquisizione - SANT’ELPIDIO A MARE La magia di Città Medioevo si rinnova da stasera, nel segno della Santa inquisizione. Riporta corriereadriatico.it
“Far del mare un velo”, la magia del teatro delle ombre al teatro alla Misericordia - Arezzo, 23 settembre 2024 – La magia del teatro delle ombre va in scena al Teatro alla Misericordia di Sansepolcro, venerdì 27 settembre, alle 21. Come scrive lanazione.it