Magia ’Millevele Iren’ In mare lo spettacolo grazie a circoli velici

di Paolo Galliani Il potere aggregante della vela è pura tautologia e del resto nessun'altra imbarcazione riesce a scatenare in modo così imperioso l'immaginario di chi ama già il mare o è nella fase dorata dell'innamoramento. Non stupisce che nella Genova del Salone Nautico la grande regata tradizionalmente organizzata dallo Yacht Club Italiano si prenda nuovamente la scena sfamando come sempre l'interesse collettivo all'ombra della Lanterna. Il 'Millevele IREN 2025' aveva già preso il via ufficialmente lo scorso 10 settembre con la cerimonia di consegna dei guidoni ai numerosi circoli velici della Liguria impegnati nel Trofeo Intercircoli Boero Bartolomeo.

