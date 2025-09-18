Maestra ferita da finestrone caduto a scuola paura a Bologna Il Comune | Cedimento dovuto a falsa manovra involontaria
Tragedia sfiorata in una scuola dell'infanzia a Bologna. Così come segnala Il Resto del Carlino, si è verificato cedimento del cardine superiore di un finestrone ha causato il distacco dell'infisso, che è precipitato su un'insegnante. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: maestra - ferita
