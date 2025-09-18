Madrid valuta il boicottaggio del Mondiale 2026 se Israele si qualifica
Dopo aver annunciato l’assenza all’Eurovision 2025, Madrid valuta un passo ancora più forte: sottrarre la Nazionale ai Mondiali 2026 qualora in campo scendesse Israele. Una mossa che intreccia sport, geopolitica e coscienza collettiva, rilanciando il dibattito sull’efficacia delle sanzioni simboliche. Spagna e Israele, la frattura che parte dalla musica La decisione di rifiutare il palco . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: madrid - valuta
Real Madrid-Juventus, probabili formazioni: Gatti dal 1?, Tudor valuta Conceiçao e Yildiz
Frattesi, l’Atletico Madrid non molla e l’Inter valuta: dentro un altro nome! – Sky
Calciomercato Juventus, Comolli valuta Lucas Vazquez come parametro zero dal Real Madrid sulla fascia
#CrystalPalace, si valuta il ritorno di #Gallagher dall’#AtleticoMadrid - X Vai su X
Yildiz valutazione shock, FC 26 lo butta fuori dalla top 11 Juve: "Hanno qualche problema con me" - facebook.com Vai su Facebook
Mondiale 2026 a rischio per la Roja: il governo spagnolo valuta il boicottaggio.
Psg-Real Madrid finale anticipata del Mondiale per club. Mbappé, l’ex Paris a caccia di un trofeo - Da una parte c’è il nuovo impero calcistico nato dai petroldollari, dall’altra i Re d’Europa con 15 Champions in bacheca ... Come scrive ilmessaggero.it
Fantacampionato Mondiale, i 5 migliori giocatori del Real Madrid per fantamedia - Una delle squadre più attese al Mondiale per club era il Real Madrid di Xabi Alonso, tornato al Bernabeu come tecnico dopo il grande passato da giocatore. Si legge su gazzetta.it