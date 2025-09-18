Madonna della Consolazione a Reggio Falcomatà | La nostra Avvocata è una guida che ci tiene uniti nel cammino
La città di Reggio Calabria si è fermata ancora una volta per accompagnare la Madonna della Consolazione nella tradizionale processione del martedì, secondo appuntamento del calendario mariano reggino. Dopo la grande festa di sabato, che aveva visto l’imponente Vara scendere dall’Eremo fino alla Cattedrale, la Sacra Effigie ha attraversato nuovamente le vie del centro storico, accolta dalle. 🔗 Leggi su Feedpress.me
