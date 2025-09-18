Madonie un accordo per gestire i veicoli destinati alla prevenzione degli incendi
Firmata la convenzione tra l’Unione dei Comuni “Madonie” e la società "Ama - Rifiuto è Risorsa Scarl" per la gestione del parco mezzi destinato alla prevenzione degli incendi, alla pulizia delle aree pubbliche e agli interventi di protezione civile. L’accordo, della durata di sei anni, nasce per. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
