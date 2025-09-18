Il 2025 è senza dubbio un anno importante per la storia e la qualità della vita in terra malgascia, il forte sviluppo dei sistemi di trasporto sta portando a innovazioni senza precedenti che spingono verso la modernizzazione di un paese che ha sempre faticato a imboccare la strada del progresso. Autobus elettrici di nuova generazione, strade rinnovate e importanti investimenti nella connettività stanno aprendo la strada a un futuro più accessibile ed efficiente. Il Paese è sempre più vicino ad una crescita vertiginosa di viaggiatori, dato l’elevato interesse che aveva su di se anche prima della modernizzazione. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Madagascar: trasporti efficienti per un turismo in crescita