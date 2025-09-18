Macron prove ai giudici Usa per dimostrare che Brigitte è donna | causa per diffamazione contro l' influencer Candace Owens Cosa è successo

Emmanuel Macron e sua moglie Brigitte Macron sarebbero intenzionati a presentare prove fotografiche e scientifiche ad un tribunale statunitense per dimostrare che la la. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Macron fornirà prove ai giudici per dimostrare che Brigitte è donna, causa contro Candace Owens: sostiene che la première dame sia un uomo; Francia, caso McKinsey: perquisizioni nella sede del partito di Macron; Macron: 'Non credo di essere al centro dell'inchiesta'.

macron prove giudici usaMacron fornirà prove ai giudici per dimostrare che Brigitte è donna, causa contro Candace Owens: sostiene che la première dame sia un uomo - Emmanuel Macron e sua moglie Brigitte Macron sarebbero intenzionati a presentare prove fotografiche e scientifiche ad un tribunale statunitense per dimostrare che la la première ... Scrive msn.com

L'influencer Usa accusa Brigitte Macron di essere un uomo, la coppia presidenziale francese denuncia - La coppia presidenziale ha deciso di sporgere denuncia contro Candace Owens, influencer di estrema destra Usa, che ha pubblicato una serie di otto episodi in cui sostiene che Brigitte Macron è nata ... Secondo it.euronews.com

