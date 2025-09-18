Macron fornirà prove ai giudici per dimostrare che Brigitte è donna | causa per diffamazione contro Candace Owens Cosa è successo

Emmanuel Macron e sua moglie Brigitte Macron sarebbero intenzionati a presentare prove fotografiche e scientifiche ad un tribunale statunitense per dimostrare che la la.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato che ventisei paesi si sono impegnati a fornire truppe - via terra, mare e aria - come parte di una “forza di rassicurazione” da dispiegare in Ucraina una volta raggiunto un accordo di pace. Le dichiarazioni - X Vai su X

ROMA (ITALPRESS) – “Gli europei sono pronti a fornire garanzie di sicurezza all’Ucraina”. Così il presidente francese Emmanuel Macron ricevendo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel cortile dell’Eliseo, a Parigi. “L’Europa è presente”, ha aggiunto. - facebook.com Vai su Facebook

Prove di disgelo tra Macron e Trump, l'Ue alla finestra - Il sole era ancora alto sull'Huis ten Bosch, il Palazzo Reale de L'Aja, ma al tavolo della cena dei leader dell'Alleanza Atlantica l'atmosfera ha inizialmente faticato a riscaldarsi. Lo riporta ansa.it

Meloni-Macron, le prove di unità in vista del vertice con Trump. Ma sulle truppe a Kiev restano le distanze - Si presenteranno compatti, i leader europei oggi alla Casa Bianca. Riporta ilmessaggero.it