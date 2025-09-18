Macron e Brigitte denunciano per diffamazione l' influencer Candace Owens

Parigi (Francia), 18 settembre 2025 – Emmanuel Macron e sua moglie Brigitte intendono denunciare per diffamazione l’influencer conservatrice americana Candace Owens, ex opinionista del quotidiano Daily Wire con oltre 6 milioni di follower nel solo account Instagram. Le querele nei confronti della speaker repubblicana sarebbero arrivate a seguito di numerose esternazioni denigratorie che la speaker ha espresso sulla ‘premiere dame’ accusandola di essere nata maschio. A questo proposito, la consorte del Presidente della Repubblica francese ha comunicato l’intenzione di presentare a un tribunale Usa i documenti contenenti le prove fotografiche e scientifiche che confermano la propria appartenenza al genere femminile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Macron e Brigitte denunciano per diffamazione l'influencer Candace Owens

