L’obiettivo non è continuare a crescere in termini numerici, ma rendere sempre più qualificata la fiera e i suoi compratori, compresi quelli che vengono dall’estero. Perché Macfrut è la fiera italiana che, comprendendo tutti i settori, ha raggiunto i numeri più alti in termini di internazionalizzazione". Le parole sono di Renzo Piraccini, che di Macfrut è presidente e che ieri a Catania ha presentato l’edizione 2026 della rassegna nata 43 anni sotto l’egida di Cesena Fiera e che si svolgerà al Rimini Expo Centre dal 21 al 23 aprile. "I numeri dell’ultima edizione – è entrato nel merito Piraccini - parlano di 1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Macfrut 2026 "Una crescita di qualità"