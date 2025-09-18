Maceratese adesso c’è da dare di più

Tutto sommato le statistiche sono positive della gara disputata dalla Maceratese a casa dell’Ostiamare, eppure i biancorossi sono tornati dalla trasferta a mani vuote. Ciò per dire che occorre alzare il livello di attenzione, essere più concreti perché c’è la necessità di fare risultato, di muovere la classifica. Domenica in difesa la squadra di Possanzini ha recuperato 58 palloni, ha vinto il 52% dei duelli, il 41% di quelli aerei, però alla fine l’Ostiamare ha segnato due gol che hanno determinato la sconfitta. La Maceratese ha effettuato un totale di 15 tiri di cui 5 nello specchio della porta, 10 sono state le conclusioni da dentro l’area. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

La parola al centrocampista De Angelis Adesso c’è da muovere la classifica.

